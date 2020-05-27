В Полоцке экипаж ГАИ преследовал и задержал водителя BMW

Очевидцы рассказали о погоне экипажа ГАИ за водителем на BMW утром 26 мая в Полоцке. Некоторые подробности происшествия сообщил официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Как рассказали в милиции, от граждан поступило сообщение, что от магазина «Светофор» в Полоцке отъехал автомобиль, которым, вероятно, управляет нетрезвый водитель, пишет gorod214.by.

Экипаж ДПС ГАИ Полоцкого РОВД выбыл по сообщению и начал преследование автомобиля, который задержали возле Кургана.

По информации ГАИ, у водителя были взяты анализы, на момент задержания у него были признаки опьянения.