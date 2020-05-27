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Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

Власть
Опубликовано

Чтобы собрать подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом на президентские выборы, учительница начальных классов одной из школ Витебска обратилась за помощью к родителям.

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?
Скриншот родительского чата. Фото: news.vitebsk.cc

Свою просьбу учитель начальных классов опубликовала в родительском чате, скриншот обращения в редакцию «ННВ» прислали родители первоклашек, пишет издание.

В чате учительница пишет, что она входит в инициативную группу Лукашенко и перед ней поставлена задача собрать почти 300 подписей. Сборщица подписей оценивает задачу как крайне трудную в «сегодняшних условиях», вероятно, из-за эпидемии COVID-19.

Женщина не сдается и просит родителей отнестись с пониманием к ее просьбе и оказать содействие. Учительница просит родителей подписаться за выдвижение Александра Лукашенко и принести с собой паспорт.

Более того, она просит участников чата «рекомендовать» близким и знакомым оказать помощь в сборе подписей.

Собрать три сотни подписей учительнице начальных классов необходимо до 19 июня.

Примечательно, что педагог пишет о себе в третьем лице.

Вчера стало известно, что за Лукашенко уже собрано 200 тысяч пописей. Рискнем предположить, что цель потенциального кандидата — собрать 1 миллион подписей, чтобы убедить общество в том, что оно его поддерживает.

Пока одни еще не начали, другие давно закончили: за Лукашенко уже собрали 200 тысяч подписей

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Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко нужно собрать учительнице из Витебска?

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Витебск Витебская область
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