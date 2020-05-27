Некоторые категории бюджетников получат доплаты по новому указу

Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере. Об этом вчера заявил министр финансов Максим Ермолович на встрече с журналистами. Одна из норм нового указа касается поддержания заработной платы работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной заработной платы и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя. «Доплаты будут сделаны за счет бюджета. Но только на разницу между тем, что выплачивается самой организацией, и минимальной заработной платой», — уточнил Максим Ермолович, передает БелТА.

«Суть проекта указа заключается в том, что необходимо решать проблему, которая возникла в учреждениях бюджетной сферы. Наша социальная инфраструктура создавалась с учетом того, что помимо оказания бюджетных услуг объекты этой инфраструктуры будут оказывать и услуги населению за плату. В бюджетных сметах на содержание таких объектов используются и внебюджетные доходы. Особенно это касается учреждений спорта, культуры, здравоохранения», — рассказал министр.

По его словам, в связи с сокращением посещаемости в последнее время источники формирования доходов существенно снизились, особенно за истекшие два месяца.

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«Поэтому для того чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, занятых оказанием платных услуг, необходимо принимать меры, в том числе направленные на формирование источников для оплаты этих расходов», — заявил Максим Ермолович.

Соответствующие подходы поддержаны главой государства, однако поддержка будет оказываться в условиях жестких бюджетных ограничений. Речь идет о том, что организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население, восстанавливать внебюджетные доходы.

«Только в том случае, если эта деятельность по каким-то объективным причинам окажется невыполненной, только тогда в поддержку будет вступать бюджет», — подчеркнул министр финансов.

Распорядителям бюджетных средств на республиканском и местном уровнях будет предоставлено право вносить изменения в бюджетные сметы и брать на себя часть расходов, которые должны были оплачиваться за счет внебюджетных доходов организаций. «Но это возможно только в том случае, если таких доходов нет по объективным обстоятельствам и предприятие приняло все усилия», — еще раз обратил внимание Максим Ермолович.

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«Думаю, что мера указа временная, и постепенно люди будут возвращаться к нормальной жизни, посещать учреждения спорта, культурные мероприятия. И в конечном итоге восстановятся бюджетные доходы», — сказал министр финансов.

В целом он полагает, что для большей части организаций, в том числе местного уровня, не потребуется выделения дополнительных средств из бюджета.

«Произойдет перераспределение. Где-то сэкономятся какие-то расходы по другим направлениям. Высвободятся ресурсы, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается», — отметил министр.

Для выделения ресурсов потребудтся действия самой организации, отметил министр.

«Для организаций, особенно республиканского уровня, где доля внебюджетных доходов высока, тоже будет такая возможность изыскать эти ресурсы внутри бюджетной сметы, перераспределяя. Министерство финансово будет этот процесс жестко контролировать. Опять же, бюджетные ограничения и подход к выделению дополнительных ресурсов должны сопровождаться действиями самой организации по сокращению этой потребности — принятием всех мер для восстановления внебюджетных доходов», — пояснил Максим Ермолович.

В заключение он подчеркнул, что, по общей оценке, больших дополнительных бюджетных ресурсов для названных целей не потребуется.

«Это будут точечные решения в отношении конкретных организаций», — добавил глава Минфина.

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