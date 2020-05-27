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В Полоцком районе ребенок получил травмы при игре с петардой

Происшествия
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По данным следствия, 24 мая 11-летний мальчик находился на даче с родителями в Полоцком районе, где на чердаке нашел взрывоопасный предмет (предположительно петарду), который взорвал на улице. В результате взрыва ребенок получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в местную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

В настоящий момент, по информации СК, жизнь пострадавшего ребенка вне опасности.

Оперативными сотрудниками был проведен осмотр места происшествия, опрошены родители.

Следователи обнаружили обрывки бумаги, предположительно оболочка взорвавшегося пакета. Проводится проверка.

В Полоцком районе ребенок получил травмы при игре с петардой

В Полоцком районе ребенок получил травмы при игре с петардой

В преддверии летних каникул Следственный комитет напоминает о простых правилах безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей.

В Полоцком районе ребенок получил травмы при игре с петардой

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