В Полоцком районе ребенок получил травмы при игре с петардой

По данным следствия, 24 мая 11-летний мальчик находился на даче с родителями в Полоцком районе, где на чердаке нашел взрывоопасный предмет (предположительно петарду), который взорвал на улице. В результате взрыва ребенок получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в местную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

В настоящий момент, по информации СК, жизнь пострадавшего ребенка вне опасности.

Оперативными сотрудниками был проведен осмотр места происшествия, опрошены родители.

Следователи обнаружили обрывки бумаги, предположительно оболочка взорвавшегося пакета. Проводится проверка.

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