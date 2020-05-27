МАРТ запретил повышать цены на услуги образования, транспорта и связи

В Беларуси введен временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после доклада Александру Лукашенко о ситуации на потребительском рынке Беларуси.

«Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование (вместе с Минобразования), на транспорт и связь», — заявил министр.

Срок действия данного моратория неопределен. МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса по итогам следующего месяца, сообщил Колтович.

«Если мы входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению», — пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ заинтересовался рекламой «Евроторга»