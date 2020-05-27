Какие меры по профилактике COVID-19 приняты в торговой сети «Витебские продукты»?

Какие меры профилактики предусмотрены для продавцов и покупателей в торговой сети «Витебские продукты» ОАО «Витебскмясомолпром» в связи с пандемией, корреспонденты «ВВ» посмотрели на примере магазина №42 на ул. «Правды».

Пресловутый «авось»

Еще на подходе к торговому объекту обратили внимание на женщину с двумя пакетами в руках. Покупательница по имени Алла любезно согласилась ответить на вопросы «Витебских вестей».

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– Живу рядом и по необходимости посещаю этот магазин, – поделилась она. – Стараюсь это делать в предпиковые часы, когда наплыв покупателей небольшой. Никогда без маски не хожу в общественные места, особенно в аптеки, магазины, не езжу в транспорте. Как медицинский работник советую это делать и другим. Зачем лишний раз подвергать себя опасности. Ведь никто не знает, кто находится рядом и в каком он состоянии, может, на ногах бессимптомно переносит COVID-19? Если бы каждый соблюдал в общественных местах элементарные правила – не приближался хотя бы на полтора метра к другим (в магазине есть разметка дистанцирования, но ее не все придерживаются), носил маску и обрабатывал руки антисептиком, — то мы давно бы победили этот злосчастный коронавирус.

– Это «мой» магазин, в котором все устраивает, – подчеркнула другая покупательница Татьяна и, как оказалось, тоже медработник. – Для покупателей установлены на входе санитайзеры, есть разметка, девочки на кассах постоянно в масках, приветливые, хотя знаю, насколько сложно целую смену в них дышать. Приобрела хлеб, развесное печенье, свежую капусту – все в полиэтиленовой пленке, молоко – в пластиковой бутылке. Придя домой, все перемою хозяйственным мылом под проточной водой и только тогда отправлю покупки в холодильник. Капусту тоже мою, затем снимаю верхние листья. Это уже настолько вошло в привычку, что наверняка останется со мной и после улучшения сан­эпидобстановки. В семье еще четыре человека, с нами проживает мама, поэтому все придерживаются установленных правил, чтобы не принести инфекцию домой.

Уже в самом магазине встретили молодую маму с малышом в коляске. На наш вопрос, почему без маски, Татьяна ответила:

– У меня хороший иммунитет, нет хронических заболеваний, тем более делала прививку от гриппа, поэтому я ничего не боюсь. А если ко мне приближается кашляющий человек, я прячу лицо в воротник одежды. Иногда в общественном транспорте корю себя за то, что не надела маску, но пока все обходится.

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Татьяна уточнила, что и муж, работающий на стройке, не придерживается каких-то особых правил, разве что обрабатывает руки антисептиком. Правда, дома молодая хозяйка стала чаще проветривать комнату, приобрела антибактериальное мыло и делает дважды в день влажную уборку. Такими обычными мерами и ограничивается. «Авось пронесет», – подытожила она.

Корзина потяжелела, но…

Работники магазина №42 на пресловутый «авось» не рассчитывают, сделали все, чтобы минимизировать риски передачи инфекции как среди продавцов, так и покупателей. Заведующая торговым объектом Оксана Толопило проинформировала, что сейчас они работают в обычном режиме. А поначалу даже маски на лицах продавцов у покупателей вызывали недоумение, дескать, неужели все так плохо?

– На самом деле работа в условиях распространения коронавирусной инфекции усложнила нашу жизнь, поскольку санитарные требования ужесточились, – пояснила завмагазином. – Санитайзер для покупателей на входе, индивидуальные антисептические средства для каждого кассира, маски, разграничительные линии у касс – все это действительно стало нормой еще в марте, в начале распространения COVID-19. Головное предприятие и профсоюзная организация обеспечивают индивидуальными средствами защиты бесперебойно. По 4 – 6 масок и пара перчаток выделяются на каждого кассира в смену (бывают по 8 и 12 часов). Получается в среднем по 54 маски и 20 перчаток на одного работника в месяц. Из нововведений – ежедневное измерение температуры тела с помощью бесконтактного термометра. За все время только один человек переболел ОРВИ. Выдача индивидуальных средств защиты и измерение температуры фиксируются в отдельных журналах. Через каждые два-три часа с помощью дезсредств обрабатываются торговый зал и корзины.

Увеличилась в разы нагрузка на фасовщиков. Магазин имеет цех собственного производства. Если раньше сочни, плюшки и другие изделия выносились на подносе, то сейчас каждую нужно упаковать в пленку. Ежедневно не одна сотня булочек, фасованного печенья и подобной продукции пакуется и выставляется на витрину. Таковы санитарные требования.

Заметили: в торговом объекте в большом ассортименте еще недавно дефицитные товары: антисептики различного объема, несколько видов масок, жидкое и твердое антибактериальное мыло.

– В связи с пандемией коронавируса посетителей в нашем магазине стало меньше, но средний чек на одного покупателя вырос на 7 – 10 руб. Люди стали реже ходить, но потребительская корзина потяжелела, – подчеркнула Оксана Толопило.