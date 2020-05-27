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Какие нарушения выявили налоговики в ходе проверок в Витебске

Витебск
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Налоговые органы Беларуси осуществляют контрольную деятельность с использованием мер профилактического и предупредительно характера, реализуемых контролирующими (надзорными) органами во взаимодействии с субъектами, подлежащими контролю (надзору), в том числе путем информирования субъектов о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок контролирующими органами, пишут «Витьбичи».

Чтобы предотвратить возможные нарушения, приводим примеры выявленных нарушений. По субъектам хозяйствования:

– необоснованное применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации продукции на территории Российской Федерации, оформленной товаросопроводительными документами без документального подтверждения фактического вывоза продукции с территории Республики Беларусь на территорию государств – членов Евразийского экономического союза;

– завышение затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, за счет включения в их состав затрат по маркетинговым услугам, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь контролируемой задолженностью.

В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц проводится массовая предупредительно-разъяснительная работа, а также мероприятия в отношении физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В ходе проверочных мероприятий выявлено, что нарушения налогового законодательства чаще допускают физические лица при осуществлении следующих видов деятельности:

– сдача физическими лицами внаем жилых помещений без уплаты подоходного налога в фиксированных суммах либо единого налога;

– оказание строительных услуг, услуг в области фотосъемки без уплаты единого налога.

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