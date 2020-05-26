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Житель Витебска угнал автомобиль и отправился в ночное рандеву с попутчицами

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В Витебске 23-летний рецидивист угнал автомобиль, после чего подобрал на дороге голосующих женщин и отправился с ними пьянствовать. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Как оказалось, злоумышленник лишь недавно освободившися из мест заключения. В ночь угона он бродил по району в поисках приключений. В районе 6 часов утра его внимание привлекла старая иномарка. Подойдя к ней, молодой человек обнаружил, что авто даже не закрыто.

Угонщик объяснил сотрудникам милиции, что старенькая «Ауди-100» не была заперта, ему потребовалось лишь подобрать ключ к замку зажигания. Во время автопутешествия он познакомился с двумя девушками. Компания решила прикупить алкогольных напитков и поехала отдыхать в лесопарк. Там всю компанию и «приняли» сотрудники милиции. Ночное рандеву закончилось несчастливым концом.

Владельцем транспортного средства оказался студент одного из вузов областного центра. Милиционеры вернули авто пострадавшему и посоветовали установить в машине хотя бы сигнализацию.

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