Лукашенко подписал декрет об иностранной безвозмездной помощи

Александр Лукашенко подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи». Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Новый декрет признает утратившим силу декрет №5 от 31 августа 2015 года и вступает в силу через 3 месяца после официального опубликования.

Документ резулирует назначение помощи. В частности, помощь может быть получена для медицинской и социальной работы, обеспечение спортивным оборудованием, развития музейного и библиотечного дела, а также другие социально значимые цели. Такая помощь будет освобождаться от налогообложения. Кроме того, межведомственная комиссия сможем по результатам рассмотрения разрешить получение помощи и на другие задачи.

Налогами не облагается не только сама помощь, но и товары (работы и услуги), которые приобретаемые (выполняемые, оказываемые) в Беларуси за счет средств такой помощи.

За освобождением от уплаты налогов могут обратиться лишь физлица, которые станут получателями иностранной помощи.

При условии, что помощь не освобождается от налогов, получающие ее юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут оплатить регистрацию в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента Беларуси. Размер пошлины составит 0,5% от суммы помощи.

Процедурные вопросы поступления помощи, ее регистрации и учета регулируются правительством, Управлением делами президента, Нацбанком и другими заинтересованными на подзаконным уровне. Отмечается, что бюрократические процедуры будут сведены к минимуму.