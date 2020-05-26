Когда нам рассказывают историю человека с тяжелым недугом, нам кажется, что с нами и с нашими близкими ЭТО никогда не произойдет…

Так думала и молодая девушка, которая сражается с болезнью. Знакомьтесь, Анна – 33 года, онкология 3С – прошло два с половиной месяца. Много – достаточно, чтобы схватить за руку, над пропастью…

Сегодня – Аня будет жить, операцию ей сделали недавно – еще заживают швы. – уфф успели, набрали. Мои хорошие – всем спасибо, за вот все уже сделанное — спасибо, за то что не пожалели — кто сколько смог. Только это – полдороги. Все, что прошла она, все, что сделали мы для нее – это полдороги. Дороги – и дорого, три химии перед операцией – дорого. Операция – дорого, дорого, дорого. Только еще не все – еще нет… Раковые клетки, они — как спящие ячейки террористов. Даже если их останется совсем чуть — они могут убить. Смотрите. Убить её – если мы позволим, если нам станет жалко бумажек – 5, 10, 20… рублей, долларов или евро. Лечение еще не закончено – лекарства дорогие надо, а денег нет уже…

Если не жалко было тогда, пожалуйста не пожалейте и сейчас. Немного – кто сколько может. Схватив падающего, за руку, над пропастью – пожалуйста, не разжимайте пальцев… 5, 10, 20 рублей… немного – сложенные вместе, эти деньги- что то значат. Жизнь. Можно, например, вылечить рак – 3С стадии. Никто не застрахован от вот такого. Любой может оказаться. Не Равнодушие убивает…

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ!

Благотворительные счета открыты на имя мамы Анны, Бочковой Гульчехры:

Карта Беларусбанк 6711 7700 1873 0312 до 01/23

Карта Белагропромбанк 4320 3700 2180 1438 до 09/21

Карта Белинвестбанк 5578 8549 6032 2551 до 01/22

Всем вам спасибо – всем кто уже сделал, кто не пожалел. Теперь я вижу – что есть люди, которые не пройдут мимо. Которые станут плечом к плечу — которые будут биться за любого! Нашего. Спасибо – и помогите. Еще не все. Не бросайте на полпути. Если можете. Если не жалко.