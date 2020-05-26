Оглашен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста в Оршанском районе

Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста в Оршанском районе, сообщил старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва, передает БелТА.

Трагедия произошла 25 июня 2019 года около 19.00 на автодороге Орша — Витебск. Водитель 1996 года рождения остановился на обочине трассы, чтобы высадить пассажира в припарковавшийся позади него автомобиль, а затем начал разворачиваться в обратную сторону через сплошную линию разметки. В результате маневра он сбил мотоциклиста 1995 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Решением суда водитель авто приговорен к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. Также по гражданским искам мать фигуранта дела, владелица машины, должна выплатить потерпевшим родственникам погибшего в общей сложности Br50 тыс. Приговор вступил в законную силу.

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