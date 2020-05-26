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18 лет колонии за убийство отца получил житель Браславского района

Суд приговор молоток
Криминал
Опубликовано

Витебский областной суд сегодня вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве престарелого мужчины в Браславском районе, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский, передает БелТА.

Трагедия произошла вечером 25 сентября 2019 года в деревне Купчели. 43-летний мужчина пришел домой пьяным. Там находились его престарелые родители. Он вел себя агрессивно, разбрасывал вещи, опрокидывал шкафы, разбил мобильный телефон матери. После устроенного в доме погрома обвиняемый стянул своего отца с кресла на пол и на глазах у матери начал его избивать. Женщина попыталась помешать сыну, однако остановить его не удалось. Она убежала к соседке, откуда позвонила в милицию и вызвала скорую помощь.

Обвиняемый после жестокого избиения отца сбежал с места происшествия. В тот же день его задержали сотрудники милиции. Потерпевший от полученных травм скончался в медучреждении 2 октября прошлого года.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима. Его будут лечить от алкогольной зависимости. Обвиняемый был неоднократно судим.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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