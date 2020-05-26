1 июня нотариусы Витебской области проведут бесплатные консультации для родителей несовершеннолетних детей

1 июня 2020 года в рамках проведения акции, приуроченной ко Дню защиты детей нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества и другим юридическим вопросам связанным с нотариальной деятельностью, пишут «Витьбичи».

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.

Нотариальные конторы Витебской области — список