﻿﻿ 1 июня нотариусы Витебской области проведут бесплатные консультации для родителей несовершеннолетних детей | vkurier.by

1 июня нотариусы Витебской области проведут бесплатные консультации для родителей несовершеннолетних детей

Закон
Опубликовано

1 июня 2020 года в рамках проведения акции, приуроченной ко Дню защиты детей нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества и другим юридическим вопросам связанным с нотариальной деятельностью, пишут «Витьбичи».

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.

Нотариальные конторы Витебской области — список

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

На какие вопросы жителей Витебской области ответил Владимир Пенин во время «прямой линии»

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

Бытовая ссора привела к убийству с особой жестокостью в Поставском районе

Что произошло в Витебске и области на неделе

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

Витебск Витебская область нотариусы
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебской области ни одно из хозяйств не уделяет должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ
Как показывают проведенные Комитетом госконтроля мониторинги
0171
Крупную партию психотропов изъяли в Витебске — 1000 доз
Витебские правоохранители задержали двух наркодилеров
1228
В Витебске растет число пожаров в строительных бытовках: рабочие забывают об элементарных правилах безопасности
В Витебске растет число пожаров в строительных бытовках
0421
В день проведения выпускных балов в Витебске ограничат продажу спиртного
Продажа спиртных напитков будет ограничена в Витебске
0398
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)