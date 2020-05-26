Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси на 300 миллионов долларов

Белорусское правительство хочет привлечь кредитные ресурсы для того, чтобы в условиях пандемии коронавируса поддержать бизнес и уязвимые слои населения.

Всемирный банк позитивно оценивает, что у правительства Беларуси появились идеи по расширению программ социальной поддержки, сказал глава представительства банка Алекс Кремер.

Ранее международная финансовая организация уже одобрила выделение 90 миллионов евро для Беларуси, чтобы профинансировать меры реагирования на пандемию коронавируса.

«Этот проект помимо лечебного компонента подразумевает финансирование информационной кампании по профилактике распространения заболевания», — приводит sputnik.by слова главы представительства Всемирного банка.

Отвечая на вопрос о том, что белорусское правительство планирует привлечь 300 миллионов долларов кредитных ресурсов у Всемирного банка, он отметил, что «мы получали запросы со стороны правительства поддержать усилия страны по финансированию микро, малых и средних предприятий. А также поддержать домохозяйства через социальные программы».