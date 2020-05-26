Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси на 300 миллионов долларов

Белорусское правительство хочет привлечь кредитные ресурсы для того, чтобы в условиях пандемии коронавируса поддержать бизнес и уязвимые слои населения.
Всемирный банк позитивно оценивает, что у правительства Беларуси появились идеи по расширению программ социальной поддержки, сказал глава представительства банка Алекс Кремер.
«Этот проект помимо лечебного компонента подразумевает финансирование информационной кампании по профилактике распространения заболевания», — приводит sputnik.by слова главы представительства Всемирного банка.
Отвечая на вопрос о том, что белорусское правительство планирует привлечь 300 миллионов долларов кредитных ресурсов у Всемирного банка, он отметил, что «мы получали запросы со стороны правительства поддержать усилия страны по финансированию микро, малых и средних предприятий. А также поддержать домохозяйства через социальные программы».
«Мы сейчас рассматриваем эти обращения тщательным образом. Мы рады были услышать, что у правительства появились идеи по расширению программ социальной поддержки, социальных трансфертов для тех, кто уязвим в период эпидемии», — подчеркнул Алекс Кремер.