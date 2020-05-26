Система видеонаблюдения для участка проспекта Строителей в Билево обойдется в 200 000 рублей

200 000 рублей планирует выбелить Витебский горисполком на создание системы видеонаблюдения на новом участке проспекта Строителей между улицами Короткевича и Бровки.

Тендер по выбору поставщика системы видеонаблюдения объявило Управление капитального строительства города Витебска. На участке, который стал долгостроем, планируется установить 48 камер: 44 цилиндрических и 4 купольных. Видеозаписи с камер будут записываться на 64-канальный регистратор, сообщают ННВ.

Приблизительная стоимость оборудования и работ по организации системы видеонаблюдения оценивается в 200 000 рублей. Деньги выдялят из местного бюджета.