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Система видеонаблюдения для участка проспекта Строителей в Билево обойдется в 200 000 рублей

Сегодня преступления раскрывают видеокамеры. Фото arze.ru
Город
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200 000 рублей планирует выбелить Витебский горисполком на создание системы видеонаблюдения на новом участке проспекта Строителей между улицами Короткевича и Бровки.

Тендер по выбору поставщика системы видеонаблюдения объявило Управление капитального строительства города Витебска. На участке, который стал долгостроем, планируется установить 48 камер: 44 цилиндрических и 4 купольных. Видеозаписи с камер будут записываться на 64-канальный регистратор, сообщают ННВ.

Приблизительная стоимость оборудования и работ по организации системы видеонаблюдения оценивается в 200 000 рублей. Деньги выдялят из местного бюджета.

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