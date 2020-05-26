﻿﻿ «Я не могу быть проституткой». Олег Гайдукевич снялся с выборов президента Беларуси в пользу Лукашенко | vkurier.by

«Я не могу быть проституткой». Олег Гайдукевич снялся с выборов президента Беларуси в пользу Лукашенко

Беларусь
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Лидер Либерально-демократической партии, депутат парламента Олег Гайдукевич заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и остановил сбор подписей. Об этом он сообщил сегодня на своей пресс-конференции, пишет TUT.by.

Наследний лидер партии заявил, что считает себя серьезным политиком, лидером крупнейшей партии. При этом он отрицает, что выполняет роль спарринг-партнера Лукашенко. Благо, есть более подходящие спаринг-партнеры, которые неумело скрывают свою принадлежность к системе.

Гайдукевич заявляет, что он готов пожертвовать своими политическими амбициями ради того, чтобы «не допустить слома страны».

Поэтому политик принял решение сняться с выборов в пользу Александра Лукашенко.

Гайдукевич назвал своего покровителя «единственным гарантом единства страны».

«Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы. Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция — всегда кровь», — заявил глава ЛДП.

Таким образом, в президентской гонке продолжит участвовать 14 претендентов из 15-и.

Отметим, о намерении выдвигаться в президенты Олег Гайдукевич объявил не так давно.

Напомним, что выборы президента назначены на 9 августа.

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