За выходные в Полоцке и Полоцком районе 9 новых случаев коронавируса, в Новополоцке — 14

Согласно официальным данным, в Полоцке и Полоцком районе зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекцией.

Полоцк и Полоцкий район

На лечении в стационаре находятся 77 человек с диагнозом пневмония. Среди них 76 взрослых и один ребенок. Пять пациентов в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ. 84 человека с диагнозом COVID-19 полностью выздоровели и были выписаны.

По сравнению с данными за 22 мая, количество пациентов с COVID-19 в Полоцком районе выросло на 9. В больницах стало на два человека с пневмонией больше. Одного пациента отключили от аппарата ИВЛ, пишет gorod214.by.

Новополоцк

По данным за 25 мая, в Новополоцке зарегистрирован 261 случай заражения коронавирусной инфекцией, рассказал телеканалу «Звязда» заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин. В центральной городской больнице находятся 45 человек с диагнозом COVID-19, еще 98 человек проходят лечение на дому, 103 человека полностью выздоровели.

По сравнению с данными за 22 мая количество пациентов с COVID-19 в Новополоцке выросло на 14 человек. Выздоровели 15 человек.

За май в лаборатории при городской больнице проведено больше 1500 обычных тестов и больше 400 экспресс-тестов на COVID-19.