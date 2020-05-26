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В Витебскэнерго состоялось обучение 96 слушателей в формате онлайн

Фото: «Витебскэнерго»
Образование
Опубликовано

Учебный центр РУП «Витебскэнерго» проводит on-line обучение. В период с 11 мая 2020 года на базе учебной площадки Витебска состоялось обучение 96 слушателей в 9 учебных группах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Оn-line обучение проводится с целью обезопасить сотрудников от вирусов, говорится в сообщении. Руководство «Витебскэнерго»  осознало проблему раньше, чем это сделал министр образования, который неоднократно выступал против введения онлайн-образования. На предприятии «Витебскэнерго» не только осознали проблему, ну уже ее решили. А тем временем, министерство образования планирует создать некую невероятную образовательную платформу лишь к концу года.

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Формат онлайн-обучения требует от участников процесса навыков работы с интерактивными инструментами, обеспеченности материально-техническими ресурсами и технического сопровождения. Использование облачных сервисов Zoom, Jitsi Meet, Google Meet при обучении открывает возможности удобной коммуникации с учебной группой, без потери функций контроля и управления.

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Обеспечив каждого преподавателя индивидуальным рабочим местом с доступом к электронной образовательной среде Учебного центра, активно взаимодействуя с филиалами РУП «Витебскэнерго» по освоению новой формы обучения, создается единое информационное учебное пространство и решаются поставленные образовательные задачи.

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