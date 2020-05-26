﻿﻿ Дело о ДТП в Новополоцке, в результате которого серьезно пострадал двухлетний ребенок передали в суд | vkurier.by

Дело о ДТП в Новополоцке, в результате которого серьезно пострадал двухлетний ребенок передали в суд

Фото: ГАИ Новополоцка
Авто
Опубликовано

51-летний водитель, который сбил женщину с двухлетним ребенком на улице Блохина в Новополоцке, находился под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 декабря 2019 года. Вечером 51-летний водитель Peugeot ехал по улице Блохина и в районе дома № 8Б сбил 25-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы.

Как установили эксперты водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, не затормозил и выехал на «зебру» на скорости 41,5 километр в час.

В момент дорожно-транспортного происшествия мужчина находился в болезненном состоянии из-за повышенного артериального давления и принимал лекарства, снижающих внимание и быстроту реакции, пишет vitebsk.cc.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 317 УК, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

После изучения этого уголовного дела оно направлено в суд Новополоцка для рассмотрения.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

Бытовая ссора привела к убийству с особой жестокостью в Поставском районе

Что произошло в Витебске и области на неделе

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

ДТП Новополоцк
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Под Ушачами разбился молодой мотоциклист
Рано утром 24 мая вблизи деревни Косари Ушачского района
0240
Шесть человек погибли в ДТП в Борисовском районе
Шесть человек погибли в страшном ДТП в Борисовском
0995
Первый беспилотный электробус протестировали в «Великом камне»
Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и руководство
0542
7 советов от ГАИ, как ездить в дождь. Чтобы уберечь себя и автомобиль
будьте внимательны, предельно внимательны!
256
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)