Дело о ДТП в Новополоцке, в результате которого серьезно пострадал двухлетний ребенок передали в суд

51-летний водитель, который сбил женщину с двухлетним ребенком на улице Блохина в Новополоцке, находился под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 декабря 2019 года. Вечером 51-летний водитель Peugeot ехал по улице Блохина и в районе дома № 8Б сбил 25-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы.



Как установили эксперты водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, не затормозил и выехал на «зебру» на скорости 41,5 километр в час.

В момент дорожно-транспортного происшествия мужчина находился в болезненном состоянии из-за повышенного артериального давления и принимал лекарства, снижающих внимание и быстроту реакции, пишет vitebsk.cc.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 317 УК, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

После изучения этого уголовного дела оно направлено в суд Новополоцка для рассмотрения.