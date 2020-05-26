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В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут

Фото: Сергей Серебро
Город
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Возле некоторых школ и садов этим летом спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут. За это городской бюджет готов заплатить почти 25 тысяч долларов. Такую закупку объявил Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Первомайского района города, пишут «ННВ».

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Всего в Первомайском районе Витебска этим летом срубят 135 деревьев, еще 215 обрежут.

Спилить деревья планируют в 30 садиках и школах. Обрезку зеленых насаждений проведут в 23 школах и детсадах.

По документам закупки, работы оплатят из местного бюджета. Начнутся они с 8 июня и должны быть завершены до 31 июля.

Обрезка деревьев будет стоить 32,5 тысячи рублей, а удаление — 27 тысяч рублей.

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