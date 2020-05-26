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В Новополоцке три новые смерти от коронавируса за последние четыре дня

Коронавирус
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По последним данным на сегодняшний день зафиксировано 261 случая заражения коронавирусом. 45 новополочан находятся в больнице, а 98 лечатся дома. Выздоровели 103 пациента.

Всего в Новополоцке сейчас болеют 143 человека, а выздоровели 103 пациентов.

Если эта разница соответствует умершим пациентам, с смертность (по отношению к выздоровевшим) больных с COVID-19 в Новополоцке увеличилась с 13,6% 22 мая до 14,6% 25 мая. По отношению к общему числу заболевших она уже составила 4,9% и 5,7%.

По данным Минздрава в Беларуси число заболевших коронавирусом составляет 38 059 человек. 15 086 пациентов вылечились, а 208 умерли. Таким образом смертность по отношению к выздоровевшим составила 1,3%, а по отношению ко всем случаям — 0,5%.В Новополоцке три новые смерти от коронавируса за последние четыре дня

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