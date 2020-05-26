На Витебской ТЭЦ проводится оптимизация работы оборудования — фото оборудования

В филиале «Витебская ТЭЦ» завершена подготовка к выполнению очистительных работ трубной системы подогревателя ПСВ-500-14-23 турбоагрегата №3: выполнена разборка подогревателя, извлечен трубный пучок и доставлен к месту производства работ. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Витебскэнерго».

В настоящее время персоналом подрядной организации ОАО «Белкотлоочистка» выполняется механическая очистка трубного пучка подогревателя от отложений. Для производства очистительных работ персоналом подрядной организации применяется моечный аппарат высокого давления, обеспечивающий высокую степень удаления отложений.

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Ремонтные работы ведутся с целью повышения эффективности работы оборудования, доведения показателей до паспортных величин. Своевременная и качественная очистка трубных систем подогревателей и конденсаторов турбин оказывает значительное влияние на повышение эффективности работы теплофикационной установки ТЭЦ.