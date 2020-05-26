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В Новополоцке можно будет оплатить проезд в автобусе смартфоном

Витебская область
Опубликовано

В городских автопарках Витебской области вводят новую систему оплаты проезда. Скоро в Новополоцке можно будет оплатить билет при помощи мобильного телефона, по QR-коду можно.

О том, как эта система работает, рассказывает директор оршанского автобусного парка №3 Александр Букатнёв:

«Схема покупки очень простая и занимает всего несколько секунд. При этом не нужно искать кондуктора, готовить мелочь и заботиться о собственной безопасности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, получая в руки сдачу или бумажный билет. Все, что необходимо, – смартфон с установленным приложением Оплати™ и QR-код в салоне автобуса». Чтобы оплатить проезд нужно навести камеру телефона на QR-код, выбрать количество билетов и нажать «Оплатить», пишут «Витебские вести».

Оплатить проезд QR-кодом теперь можно и в Витебске

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