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Работники филиала «Полоцкие электрические сети» ведут активную борьбу с борщевиком Сосновского

Экология
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Борщевик Сосновского, который некогда пытались возделывать как кормовую культуру, уже давно признан вредителем, опасным и агрессивным. Бороться с которым, как оказалось, не так просто, а если не делать этого вообще, всего за несколько лет можно потерять многие виды растений и нанести природе серьезнейший вред.

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В филиале «Полоцкие электрические сети» очаги произрастания борщевика Сосновского на землях, отведенных для обслуживания воздушных ЛЭП, имеются практически во всех районах. Наибольшее же количество находится в Ушачском районе. Энергетики следят за порядком на закрепленной территории и активно противостоят этому инвазивному растению. Совместно с экологическими службами районов идет постоянный мониторинг мест произрастания борщевика Сосновского на территориях, обработанных в предыдущие годы.

Работники филиала «Полоцкие электрические сети» ведут активную борьбу с борщевиком Сосновского
Фото «Витебскэнерго»

В борьбе используют механический и химический способы. В первом случае на ранней стадии развития растения в апреле-мае борщевик вырубают под корень, окашивают или выкапывают его. Второй способ состоит в опрыскивании вредителя гербицидами в период отрастания растений до достижения высоты 20 см.

Борьба с борщевиком наконец-то станет равной

По состоянию на 22 мая механически растения удалены на площади 0,56 га, химическими средствами обработано более 23 га. Благодаря повседневной круглогодичной работе энергетиков Полоцкого региона площади произрастания опасного вредителя на землях зоны обслуживания филиала ежегодно снижаются (2018год – 42,2 га, 2020 год – 29,2 га).

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