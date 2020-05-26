В Браславе на озере маленький лебеденок попался на крючок

В Браславе работники МЧС приехали на помощь маленькому лебедю, оказавшегося на рыболовном крючке.

Спасателям позвонила девушка, которая неподалеку от берега озера Новята обнаружила, что из клювика у одного из птенцов торчит рыболовный крючок, а леска запуталась вокруг тростника. На помощь лебедю приехали браславские спасатели, работники местных инспекции и охраны окружающей среды, а также ветеринарной станции, передает газета «Браслаўская звязда».

Однако лебедь не подпускал людей к своему семейству, а птенчик смог сломать тростину, после чего птицы уплыли от берега. Спасателям привезли надувную лодку на озеро и догнали на ней семью лебедей. После этого раненого птенца отловили при помощи сачка.

Лебеденка доставили на берег, где ветеринар вытащила рыболовную снасть из его клюва. Затем птенца снова на лодке отвезли к родителям.