Рубил топором и резал ножами. Бытовая ссора привела к убийству с особой жестокостью в Поставском районе

Прокуратура Витебской области изучила и направила в Витебский областной суд уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Поставского района П., которому инкриминировано убийство с особой жестокостью. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Как установлено, нетрезвый П. 9 января 2020 года в доме в д.Гута Поставского района в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес М., 1950 года рождения, лезвием рабочей части топора и клинками ножей не менее 40 травмирующих воздействий, из них не менее 31 – в область головы и шеи. После чего переместил М. по придомовой территории на участок за хозяйственной постройкой, где и оставил его.

От полученных телесных повреждений наступила смерть мужчины.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.