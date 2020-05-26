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В Витебской области ни одно из хозяйств не уделяет должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время посещения механизированного двора производственного участка СУП «Совхоз имени Машерова» Сенненского района. Фото: БелТА
Власть
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Как показывают проведенные Комитетом госконтроля мониторинги, в последние годы ряд сельхозорганизаций не могут обеспечить себя достаточным количеством кормов и вынуждены завозить их по ценам, превышающим себестоимость в разы. Это не позволяет им эффективно вести селекционную работу по воспроизводству стада высокопродуктивным скотом, наращивать объемы производства животноводческой продукции, добиться снижения себестоимости, обеспечить окупаемость вложенных средств в строительство современных молочно-товарных комплексов и модернизацию существующих.

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Проведенные нынешней весной проверки 64 хозяйств выявили старые проблемы.

Как и в предыдущие годы, в отдельных хозяйствах по-прежнему не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, нарушаются технологические требования по уходу за ними. В середине мая не приступило к перезалужению лугопастбищных угодий ни одно из хозяйств Витебской области, пишет sb.by.

Всем хозяйствам надо срочно исправлять выявленные Комитетом госконтроля недостатки. Чтобы зимой быть полностью обеспеченными своими кормами, а не переплачивать за них, покупая у соседей.

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