Скоро выйдет первая книга о белорусском детском кино «Детский сеанс»

Скоро выйдет в свет первая научно-популярная книга о белорусском детском кино «Детский сеанс». Ее написала киновед Мария Костюкович, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси.

На платформе ulej.by можно заказать книгу и получить ее раньше, чем она появится в книжных магазинах, ­– и намного дешевле. А еще автор книги предлагает сделать доброе дело: заказав книгу, можно выбрать опцию «Читают все!», и от вашего имени книгу передадут в библиотеку, чтобы свежие издания о белорусской культуре могли читать все.

Книга «Детский сеанс» рассказывает всю 90-летнюю историю белорусского детского кино. О нем почти ничего не было известно, хотя множество детских фильмов, снятых в Беларуси, стали классикой и важной частичкой детства. Фильмы «Кортик» и «Бронзовая птица», «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки» до сих пор передают из поколения в поколение. И таких фильмов десятки. Хотите взглянуть на них с другой стороны?

В книге «Детский сеанс» много нового о наших любимых фильмах из детства – неизвестные архивные материалы, редкие фотографии, истории постановок, рассказы об их создателях.

«Мы привыкли думать, что детские фильмы – это про детей, хотя они гораздо больше говорят о взрослых: о том, как взрослые воспринимают мир, о чем мечтают, чего боятся, о чем считают нужным говорить с детьми и о чем – стесняются, – пишет автор книги. – В детских историях, как в зеркале, отражается все, чем живет общество в то или иное время. Вникая в детские сюжеты, гораздо лучше понимаешь, кто мы и откуда. И куда мы идем, разумеется. Это ключик к нашему «Я». Золотой ключик».

«Детский сеанс» подробно и интересно рассказывает о разных эпохах в истории Беларуси и о разных поколениях белорусов, которым показывали такие разные фильмы. И предлагает задуматься, почему мы, выросшие дети, видим мир так, а не иначе.

«Книги о белорусской культуре всегда издаются небольшими тиражами, их нередко приходится поискать, а во многие города они вообще не приходят. Это страшно неправильно, но у нас есть инструменты, чтобы это исправить», – говорит автор.

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