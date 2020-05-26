﻿﻿ Сервис на расстоянии | vkurier.by

Сервис на расстоянии

Беларусь
Опубликовано

Покупка товаров через Интернет стала неотъемлемой частью нашей жизни. На фоне эпидемии и в условиях карантина онлайн-торговля актуальна как никогда. Интернет-магазины открывают даже владельцы мелкого бизнеса, не говоря уже о крупных предприятиях.

На сайте Добрушского фарфорового завода DFZ.BY представлен широкий ассортимент посуды и изделий из фарфора. Там же есть удобный интернет-магазин SHOP.DFZ.BY, в котором осуществляется продажа и доставка товаров во все страны мира.Преимуществ виртуальной покупки больше, чем кажется на первый взгляд.

  • Покупать продукцию через в интернет-магазине дешевле, потому что торговая наценка значительно ниже.
  • Удобная система поиска и возможность увидеть всю продукцию с интересующим рисунком.
  • Оплата удобным для покупателя способом: при получении на почте либо с помощью электронных сервисов.
  • Заботясь о сохранности товара, предприятие использует усиленную упаковку – более плотный картон, пузырчатую плёнку.
  • Предприятие готово оформить доставку единственной кружки или тарелки – все для того, чтобы клиент остался доволен.

Сервис на расстоянии

Экологичный фарфор по всем пунктам превосходит небезопасный для человека и природы пластик. Фарфор не только долговечен, но и абсолютно химически нейтрален. Этот материал не вступает в реакцию с какими-либо веществами, не впитывает вкусы, запахи, цвет. Такая посуда не боится высоких температур, потому отлично себя чувствует в посудомоечных машинах и микроволновых печах. Имея плотную структуру, гладкую поверхность и низкую гигроскопичность, фарфор практически исключает развитие патогенной микрофлоры на поверхности.

Сервис на расстоянии

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» находится в Гомельской области в живописном городке Добруш. Предприятие оснащено современным оборудованием и выпускает разнообразную фарфоровую посуду. Обеспечивает продукцией собственного производства отечественный рынок, а также осуществляет поставки в Россию, Казахстан, Украину, Польшу, Германию, Францию, США и другие страны.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

Что произошло в Витебске и области на неделе

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске реабилитацию пациентов после пневмонии проводят в барокамере
Городской центр гипобарической терапии и бароклиматической
097
В Витебской области 20 единиц общественного транспорта оборудовали противопожарной рекламой
20 единиц общественного транспорта в Витебской области
091
До конца мая МакДональдс в обновленном формате продолжит обеспечивать обеды для бригад скорой помощи
С 3 мая МакДональдс оказывает масштабную помощь бригадам
0338
«Войну никто не отменял». Лукашенко рассказал, зачем Беларуси свои ракеты и какая стоит стратегическая задача
Александр Лукашенко рассказал, для чего Беларуси собственные ракеты.
0324
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)