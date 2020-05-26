Сервис на расстоянии

Покупка товаров через Интернет стала неотъемлемой частью нашей жизни. На фоне эпидемии и в условиях карантина онлайн-торговля актуальна как никогда. Интернет-магазины открывают даже владельцы мелкого бизнеса, не говоря уже о крупных предприятиях.

На сайте Добрушского фарфорового завода DFZ.BY представлен широкий ассортимент посуды и изделий из фарфора. Там же есть удобный интернет-магазин SHOP.DFZ.BY, в котором осуществляется продажа и доставка товаров во все страны мира.Преимуществ виртуальной покупки больше, чем кажется на первый взгляд.

Покупать продукцию через в интернет-магазине дешевле, потому что торговая наценка значительно ниже.

Удобная система поиска и возможность увидеть всю продукцию с интересующим рисунком.

Оплата удобным для покупателя способом: при получении на почте либо с помощью электронных сервисов.

Заботясь о сохранности товара, предприятие использует усиленную упаковку – более плотный картон, пузырчатую плёнку.

Предприятие готово оформить доставку единственной кружки или тарелки – все для того, чтобы клиент остался доволен.

Экологичный фарфор по всем пунктам превосходит небезопасный для человека и природы пластик. Фарфор не только долговечен, но и абсолютно химически нейтрален. Этот материал не вступает в реакцию с какими-либо веществами, не впитывает вкусы, запахи, цвет. Такая посуда не боится высоких температур, потому отлично себя чувствует в посудомоечных машинах и микроволновых печах. Имея плотную структуру, гладкую поверхность и низкую гигроскопичность, фарфор практически исключает развитие патогенной микрофлоры на поверхности.

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» находится в Гомельской области в живописном городке Добруш. Предприятие оснащено современным оборудованием и выпускает разнообразную фарфоровую посуду. Обеспечивает продукцией собственного производства отечественный рынок, а также осуществляет поставки в Россию, Казахстан, Украину, Польшу, Германию, Францию, США и другие страны.