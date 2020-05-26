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Пока одни еще не начали, другие давно закончили: за Лукашенко уже собрали 200 тысяч подписей

Власть
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Инициативная группа по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты уже собрала 200 тысяч подписей при 100 тысячах необходимых. Об этом рассказали в «Белой Руси».

Как мы и предполагали, пока одни кандидаты только собираются собраться, Лукашенко уже закончил очередной этап и ушел в отрыв. Пока одни потенциальные кандидаты боятся вирусов, «не имеют амбиций стать президентом» или хотя бы премьер-министром, думают о загранице, Лукашенко хочет только одного — стать президентом. И он твердо идет к этой цели. Кто-то еще сомневался что за место, даже такое «жесткое», как пост президента Беларуси, нужно бороться. Победит сильнейший. Ощущение такое, что в стане оппозиционных к нынешней власти кандидатов амбиции и надежда на победу таят не по дням, а по часам.

Вот что «Витебский Курьер» писал 22 мая: «А вот у Лукашенко картина диаметрально противоположная: армия профессиональных сборщиков подписей уже преступила к работе до восхода солнца и, возможно, уже даже закончила сбор подписей досрочно, как это принято в нашей стране. Лукашенко действует проактивно, а не реагирует на шаги соперников».

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Сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В первый день пикетов за действующего президента на улицах Минска не было. В «Белой Руси» сообщили, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно. Несколько дней подписи за выдвижение кандидатом Александра Лукашенко собирали в общественных приемных «Белой Руси».

Вопросу, как удалось за несколько дней собрать 200 тысяч подписей, в организации удивляются.

— У нас только членов «Белой Руси» 190 тысяч человек. Плюс мы собираем через общественные приемные, в обеденное время собираем, после работы собираем. На пикеты вышли. Сейчас вот стоит наш пикет под Минтруда и соцзащиты (Позже в организации добавили, что пикет у министерства стоял в обеденное время с 13 до 14 часов, — Прим. ред.), — рассказал TUT.by зампред «Белой Руси» Александр Шатько.

Сам Александр Лукашенко прокомментировал начало кампании так:

— Надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, — сказал он. — На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тыс. Но останавливаться не надо.

Президент пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе. «Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал этот лист за действующего президента, мы же с ним общаемся», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись или нет — это право каждого человека. И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей. «Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать. Наталья Ивановна (Кочанова. — Прим. ред), я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем (председатель ФПБ Михаил Орда. — Прим. ред) это сделали и доложили мне», — заявил президент.

— Да, есть где-то вопросы сельского совета — забор отремонтировать, крышу поправить немощному человеку. Есть вопросы районного, областного уровня. А есть вопросы и нашего уровня. И сдавая этот политический экзамен, мы должны решить эти вопросы, — сказал Лукашенко. — Главный мой экзамен — это управлять страной и чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления — гвалт какой-то. У нас нет времени на это.

«Сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги»

— Мы должны организовать эти выборы достойно. Не потому, что я хочу таким пушистым выглядеть. Дело в том, что нам не надо плохо организовывать выборы. Люди нас видят постоянно. Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то были — бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги, — сказал Лукашенко. — Мы это проходили. Деньги надо в Беларуси зарабатывать тяжелейшим трудом, иного не дано. Больше будешь работать — больше заработаешь. С вертолета никто не сбросит.

Говоря о процессе сбора подписей, президент отметил, что количество кандидатов зависит только от самих граждан.

— Даже если все 15 будут кандидатами, ну и что, люди так решили. А на выборах все определятся, за кого голосовать, как голосовать.

Он также поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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