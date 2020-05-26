«Росатом» зафиксировал около 100 случаев заражения коронавирусом на БелАЭС

Корпорация «Росатом» зафиксировала около 100 случаев заболевания COVID-19 на площадке в Беларуси, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении, размещенном на сайте «Росатома».

— На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксированы положительные тесты. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются, но я прошу руководство АСЭ еще дополнительно усилить работу. У нас там сейчас самая горячая пора — в течение ближайших недель мы планируем получить лицензию и выйти на физпуск, при этом максимально защищая и сберегая персонал, — сказал Алексей Лихачев.

Напомним, в апреле стало известно о 15 россиянах, работавших на строительстве АЭС, у которых по первоначальным данным был обнаружен коронавирус, были госпитализированы в Сморгонскую больницу. Клинических проявлений у них не было. Также были установлены контакты 1 уровня — это около 100 человек, которые могли контактировать с россиянами.

В итоге россияне оказались здоровыми: их тесты перепроверялись несколько раз — и все последующие результаты были отрицательными. Вчера их выписали из Сморгонской больницы.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно, пишет TUT.by.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Недавно министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал, что физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь — октябрь.

