Бабарико: мне предлагали пост премьер-министра за снятие с выборов. Кто — секрет

Кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал Виктору Бабарико пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Об этом он рассказал в ходе встречи с участниками инициативной группы, отвечая на вопрос о возможности объединения.



— Не очень понятно, какое объединение. То есть объединиться для чего? Для того чтобы вместе сдавать [подписи]? У меня было предложение: «давайте объединимся». Я говорю: «Как?» «Ну вы сниметесь, а мы вам дадим пост премьер-министра». Я говорю: «Замечательное объединение».

Участница инициативной группы уточнила, кто предложил пост премьера. Но Бабарико ушел от ответа: «Я не комментирую без согласия других лиц, это я считаю просто некорректно», пишет TUT.by.



По словам Виктора Бабарико, он допускает возможность объединения с другими кандидатами, но на более позднем этапе.

— Мне кажется, правильнее на этом этапе идти [отдельно]. Если мы все хотим, чтобы выборы у нас прошли на альтернативной основе. Уже рассматривается вариант объединения после ста тысяч [подписей] — кого зарегистрируют. Вот здесь вполне возможная история. Я всегда готов к компромиссу, к диалогу, жизнь меня научила, что компромисс, договороспособность — это самые важные черты для человека. Поэтому я всегда открыт к любому диалогу.

«Зачем охрана президенту — я не знаю»

По словам бывшего банкира, идти в президенты он совсем не боится.

— Многие спрашивают: а не страшно? Я не совсем пойму, чего бояться. Я исключаю силовое воздействие, просто исключаю. Что касается остального — ну выгонят меня с работы. Но я умею что-то сделать, найдется в другом месте. Не найдется — уеду из страны.

По словам Бабарико, в случае победы на выборах он постарается отказаться от охраны и не жить в отдельной резиденции.

— Я ездил 20 лет без охраны. Я не знаю, зачем мне нужна охрана. Понимаю, зачем мне нужен помощник, секретарь. Зачем охрана президенту — я не знаю. Если это необходимо — будем думать. А если это надуманная история, я хотел бы остаться у себя дома.



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