В Витебске реабилитацию пациентов после пневмонии проводят в барокамере

Городской центр гипобарической терапии и бароклиматической адаптации на базе Витебской городской больницы №1 совместно с кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры Витебского медуниверситета начал проводить в барокамере реабилитацию переболевших пневмонией.

Сейчас внимания те, кто уже перенес пневмонию. Для них реабилитологи ВГМУ разработали целый комплекс мероприятий, которые реализуют во взаимодействии с коллегами из поликлиник Витебска, готовы передать свои наработки по дыхательным упражнениям и в районные центры. Кроме того, записаны видеоматериалы по специальной дыхательной гимнастике, они доступны на официальном ютуб-канале университета и будут размещены на сайтах поликлиник.