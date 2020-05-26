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В Витебске реабилитацию пациентов после пневмонии проводят в барокамере

Фото «Витебские вести»
Здоровье
Опубликовано

Городской центр гипобарической терапии и бароклиматической адаптации на базе Витебской городской больницы №1 совместно с кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры Витебского медуниверситета начал проводить в барокамере реабилитацию переболевших пневмонией.

Сейчас внимания те, кто уже перенес пневмонию. Для них реабилитологи ВГМУ разработали целый комплекс мероприятий, которые реализуют во взаимодействии с коллегами из поликлиник Витебска, готовы передать свои наработки по дыхательным упражнениям и в районные центры. Кроме того, записаны видеоматериалы по специальной дыхательной гимнастике, они доступны на официальном ютуб-канале университета и будут размещены на сайтах поликлиник.

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