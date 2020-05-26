В Витебской области 20 единиц общественного транспорта оборудовали противопожарной рекламой

20 единиц общественного транспорта в Витебской области оснастили рекламой противопожарной направленности. Это еще один способ убедить курящих людей быть бдительными и сохранить свою жизнь.

«Не курите в постели! Не искушайте судьбу!» — призывают спасатели. Как известно, неосторожное обращение с огнем является главной причиной пожаров. При курении в состоянии алкогольного опьянения происходит наибольшее число ЧП с гибелью людей.

Ежедневные маршруты тематического общественного транспорта охватят многие населенные пункты. А значит, важный призыв увидят множество жителей районов области, что заставит их задуматься, какую опасность в себе таит пагубная привычка.