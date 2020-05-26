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На какие вопросы жителей Витебской области ответил Владимир Пенин во время «прямой линии»

Владимир Пенин. Фото: «Витебские вести»
Власть
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Большинство обращений, поступивших во время «прямой линии» заместителя председателя Витебского облисполкома Владимира Пенина, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Так, витебчанка, проживающая на улице Ленинградской, пожаловалась, что в ее квартире две недели нет горячей воды, из крана течет чуть теплая. Как сообщили в ЖЭУ, причина данного явления — сбой в работе бойлера, установленного в доме, неполадки должен устранить наладчик. Другая жительница областного центра, живущая на улице Смоленской, рассказала, что в подвале ее дома прорвало трубу, соответственно в самом помещении — грязь и неприятный запах, который чувствуется в квартирах первых этажей. Свищ заделали. Но на замену труб денежных средств пока нет, ответили в ЖЭУ. Еще одна горожанка озвучила проблему, волнующую не только ее лично, но и всех жителей района. Недалеко от перекрестка улиц Буденного, Димитрова и Герцена есть парк, где раньше было много скамеек для отдыха, а сейчас там их очень мало, всем не хватает. Пенсионерка из Лиозненского района уже не первый раз обращается в облисполком с вопросами по линии ЖКХ. В этот раз она указала, что большинство ее заявок через службу 115 остается неисполненными, в том числе отсутствие водонагревателей в ее квартире, хотя капитальный ремонт дома уже был.

— Ни одно из обращений не останется без внимания, одни из них можно решить достаточно быстро, другие требуют углубленного изучения, третьи — поиска немалых денежных средств, — отметил Владимир Петрович. – Например, интересно, куда же исчезли скамейки из парка? Возможно, были поломаны и их убрали. Теперь нужно установить новые. Однако этого можно было избежать, если бы граждане относились более бережно к тому, что создается для них.

Несколько звонков, поступивших на «прямую линию», указали на проблемы, которые возникли в связи с распространением вируса COVID-19. Женщина из Шумилино сообщила, что из-за сокращения количества маршрутов из райцентра трудно уехать в обеденное время. Дизель выбывает в 7.45 и 16.00, хотя раньше была отправка еще и в 13.00. Есть автобусный рейс, но наполняемость салона транспортного средства большая, лишних пассажиров водитель не берет.

— Данный вопрос направят на рассмотрение соответствующим службам, — прокомментировал Владимир Петрович.

Житель Витебска интересовался, можно ли уже выезжать в другие области, например, в Могилевскую?

— Запретов никаких и не было, — ответил Владимир Пенин. — Только соблюдайте меры предосторожности во время поездки.

Как отметил заместитель председателя облисполкома, каждому из нас надо беречь себя, ответственно относиться к своему здоровью, при малейших признаках заболевания обращаться к медицинским работникам, которые, в свою очередь, стараются оказать максимальную помощь каждому. Здоровье нации – это основа благосостояния государства, пишут «Витебские вести».

Важную проблему обозначила женщина-инвалид I группы из областного центра.

— Мой сын также имеет инвалидность. Он тяжело заболел. Я вызвала медиков, но оказалось, трудно найти людей, которые донесли бы больного человека до машины скорой помощи, — рассказала она. — Раньше за помощью обращалась к работникам МЧС, они, хоть и не должны, но приезжали. А сейчас отказывают, так как у них нет соответствующих средств защиты для контактирования с заболевшими людьми. Скоро надо будет забирать сына из больницы, даже не представляю, каким образом организовать процесс доставки прямо в квартиру.

— Эта проблема действительно актуальна, и не только для сегодняшнего дня, поэтому решение должно быть найдено, — отметил Владимир Пенин.

Пенсионеры из Орши рассказали, что десять лет назад знакомый передал им земельный участок, однако документы на него в БТИ они до сих пор не оформили. Совсем недавно садовое товарищество возглавил новый председатель, который выдал пожилым людям предписание о незаконном занятии земли.

Следующий звонок поступил от жителя деревни Дворище Россонского района. Он пожаловался: с марта задерживает оплату за поставленную продукцию один из молочных комбинатов.

Всего на «прямую линию» позвонили 15 жителей области.

— «Прямые линии» организовываются с одной целью: создать условия для более тесного взаимодействия государственных органов с населением. Мы всегда открыты для диалога. Важно оказывать помощь людям, давать разъяснения по любым вопросам, но при этом нельзя обещать лишнего, — в завершение сказал Владимир Пенин.

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