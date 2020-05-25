Студентка из Витебска рассказала о работе на скорой в условиях пандемии COVID-19

Два года студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины Анастасия Ковалевская совмещает учебу и работу фельдшера на скорой помощи. Девушка поделилась своими наблюдениями и впечатлениями от работы в непростое время в условиях пандемии коронавируса.

Смен больше, напряжение выше

С утра на учебу, после забежать домой, пару часов передышки – и на смену, затем снова утренние лекции, практикумы и семинары. Это вполне привычный, хоть и нелегкий распорядок дня Анастасии. За два года, что живет и учится в областном центре после окончания Витебского медколледжа (куда перевелась из Орши), она привыкла к такому режиму. В месяц девять дежурств, включая дневные на выходных.

С того момента, как на Беларусь обрушился новый вирус, нагрузка на работе возросла в разы. Когда же в академии обучение перевели на дистанционный формат и можно было осваивать предметы индивидуально, Анастасию задействовали на выездах скорой в два раза чаще, в том числе на дневных сменах.

– Случались ли вызовы к витебчанам, у которых были признаки коронавируса? – интересуюсь у молодого специалиста и студентки в одном лице.

– Да, выезжали даже к тем пациентам, у кого был подтвержденный COVID, – рассказывает Анастасия.

Страшно ли ей было?

– Нет, – уверенно говорит девушка, – на такие вызовы мы приходим в полной боевой выкладке: в средствах индивидуальной защиты, а это противочумный костюм, перчатки, респираторы, щитки.

Прежде чем отправиться на новый вызов, всю одежду и машину дезинфицируют, чтобы предотвратить малейшую возможность заражения других граждан.

Груз моральный тяжелее

Как выдерживает красивая хрупкая девушка такой ритм жизни, когда работа и учеба смешиваются воедино, и все это требует массы времени и сил?

– Очень тяжело физически, – признается студентка. – Порой после смены приходишь домой, падаешь на кровать и сразу засыпаешь. Но морально – еще труднее.

И это не потому, что второкурсница может не успевать делать учебные задания и боится неаттестации. А потому, что люди часто не ценят труд медиков. Несмотря на то, что сейчас немало пациентов с коронавирусом, все же самые частые вызовы – к людям с хроническими заболеваниями. Но есть такие «постоянные клиенты», для которых бригада скорой – все равно что служба психологической помощи: нужно кому-то выговориться. Приходится тактично объяснять, что медики нужнее в другом месте, где их профессионализм может спасти человеку жизнь. Нередко специалисты сталкиваются с непониманием и негативом в подобных случаях. К такому привыкнуть невозможно, пишут «Витебские вести».

– Мы стараемся помочь человеку, который нас вызвал, всеми силами и очень быстро – на то мы и экстренная служба, – подчеркивает Анастасия. – Но мы не всесильны, мы тоже люди. За свою работу не требуем славы и лавров, простое человеческое спасибо – для нас уже большая награда.

Надежный тыл

С нагрузками Анастасии помогают справляться любимый муж, который тоже работает фельдшером на скорой, и одногруппники.

– Мне повезло с супругом: всегда поддержит, поможет профессиональным советом, – тепло отзывается о дорогом человеке девушка, с юмором добавляя: – Но не дай бог работать вместе в одной бригаде! Точно так же фортуна улыбнулась мне, подарив прекрасных друзей в вузе. Они всегда придут на выручку, подскажут, найдут нужный материал, поделятся, заступятся. Словом, я могу работать и учиться, ни о чем не беспокоясь.

Еще одна отдушина для будущего ветеринара – домашняя крыса, которая искренне радуется хозяйке по ее возвращении и дарит немало положительных эмоций. В перспективе Анастасия видит себя настоящим Айболитом, который будет лечить животных.

– Мне непросто с людьми, с четвероногими и пернатыми я нахожу общий язык намного быстрее, – объясняет свой выбор жизненного пути девушка. – Когда смотришь на братьев наших меньших после их выздоровления, то кажется, что совершил невозможное. Человек может забыть поблагодарить тебя, животные – никогда. Это заметно по их преданному взгляду. Хотелось бы, конечно, чтобы люди были добрее. Думаю, тогда в мире было бы меньше болезней.

Медикам продолжают помогать волонтеры, государственные и частные компании