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Отличные инструменты Makita для садов и парков

Сельское хозяйство
Опубликовано

Компания Makita, ведущий производитель садового электрооборудования, расширила свою линейку аккумуляторной садовой техники впечатляющим ассортиментом новых инструментов.

Опираясь на свой огромный опыт в области беспроводных технологий, Макита дополнила свою линейку широким спектром оборудования. Профессионалы получили более 70 аккумуляторных инструментов для ландшафтных работ на инновационной аккумуляторной платформе LXT. Цель разработки этой платформы – поиск более безопасных решений, чем бензиновый привод. В результате появились инструменты с более низким уровнем шума и вибрации, сокращенным обслуживанием и нулевыми выбросами. При этом их уровень мощности и крутящего момента позволяет решать множество задач, с которыми ежедневно сталкиваются профессиональные садовники и озеленители.

Учитывая существующий ассортимент и новинки с улучшенными характеристиками, можно гарантировать, что у Makita найдется инструмент для любой работы на открытом воздухе. О некоторых из них – ниже.

Содержание
  1. Газонокосилки с бесщеточным двигателем (Brushless)
  2. Кусторезы Brushless
  3. Аккумуляторные триммеры с бесщеточным двигателем
  4. Портативная ранцевая аккумуляторная батарея

Газонокосилки с бесщеточным двигателем (Brushless)

Новая серия газонокосилок состоит из одной модели с алюминиевой декой (DLM533) и трех со стальными деками (DLM462, DLM530 и DLM532). В каждой из них мощный 36-вольтовый двигатель постоянного тока питается от двух 18-вольтовых литий-ионных батарей. Чтобы продлить время скашивания, на машины можно установить 4 батареи. Если начальная пара аккумуляторов разрядилась, нужно просто щелкнуть переключателем, чтобы задействовать вторую пару.

У каждой из новинок есть электрический тормоз, большой контейнер для сбора травы с индикатором уровня, встроенная опция мульчирования и атмосферостойкое покрытие. Вместе с уже существующими тремя моделями новая серия составляет ассортимент, позволяющий подобрать модель в соответствии с масштабами газона – от небольшой домашней лужайки вплоть до поля площадью 2300 м2.

Кусторезы Brushless

Отличные инструменты Makita для садов и парков

Два новых односторонних кустореза идеально подходят для срезания зрелых толстых веток на кустах и ухода за живой изгородью. Это инструменты с улучшенным и более безопасным управлением, благодаря одностороннему лезвию, легковесной конструкции и запуску двумя руками. Оба кустореза Makita – DUH604S и DUH754S, питаются от батарей 18V, имеют три настраиваемых скоростных режима и реверсный переключатель для очистки лезвия от застрявших веток. Функция автоматического отключения останавливает инструмент, если он бездействует на протяжении первых 60 секунд после включения. Специально разработанный профиль зубьев, низкая вибрация и высокая мощность позволяют садовнику эффективно срезать даже крупные ветки без чрезмерного приложения сил.

Аккумуляторные триммеры с бесщеточным двигателем

Отличные инструменты Makita для садов и парков

Новые парные модели 18-вольтовых аккумуляторных триммеров DUR369L и DUR369A позволяют справиться с низким кустарником, и подлеском и стали отличной альтернативой тяжелой и громоздкой технике. Обе косы работают на двигателе мощностью 1kW – эквивалент 2-хтактного двигателя с объемом цилиндра 33 см3. В обеих используются технология автоматической поддержки крутящего момента (ADT), которая регулирует обороты в зависимости от плотности зарослей, и технология активной обратной связи (AFT), выключающая инструмент при внезапном падении скорости, чтобы защитить пользователя.

В качестве альтернативы компанией предложены еще две новые модели – Макита UR101CZ и UR201CZ, которые эквивалентны инструментам DUR369, но предназначены для использования с ранцевой аккумуляторной батареей Makita. Эти модели больше подойдут тем, кто работает длительное время и на больших площадях.

Портативная ранцевая аккумуляторная батарея

Отличные инструменты Makita для садов и парков

Ранцевая батарея Makita PDC01 обеспечивает «портативное питание», позволяя операторам продолжительно работать, уменьшив частоту замены аккумуляторов. Рюкзак вмещает аккурат 4 батареи 18V LXT, которые используются с одним или двумя18-вольтовыми адаптерами, присоединенными к инструментам. Такой портативный источник питания идеально подходит для техники с высоким потреблением энергии.

В отличие от других ранцевых батарей, требующих перезарядки всего устройства сразу, в системе Makita используются отдельные взаимозаменяемые батареи, что позволяет садовнику продлить время работы вдвое или вчетверо, в зависимости от используемого инструмента. Можно просто сменить первые разряженные батареи и продолжать работать, пока они заряжаются.

Источник: https://servismakita.ru — запчасти Makita от официального дилера.

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