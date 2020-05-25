На Полоцком путепроводе в Витебске укладывают уникальные бесшумные трамвайные пути

Работники Горэлектротранспорта сваривают и укладывают бесшумные трамвайные пути. Такая система уникальна для Витебска.

– Рельсы РТ-62 и ЛК-1 укладываются в бетонный желоб, шпалы при этом не используют, шум будет «гасить» 8-миллимитровая резиновая прокладка. Мы используем термитную сварку рельсов, что позволяет создать прочное соединение за счет плавления специального порошка, в итоге получается крепкий шов, без стыков, устойчивый к усилию на излом и разрыв. Общая протяженность трамвайной магистрали по путепроводу в двухпутном направлении – свыше 1800 метров, – отметил директор филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» Сергей Медведев, пишут «Витебские вести».