Ольга Ковалькова вышла на сбор подписей, но получила предупреждение, потому что «собирала не то»

Представительница территориальной избирательной комиссии предупредила потенциальную кандидатку в президенты Беларуси Ольгу Ковалькову за то, что она вместо сбора подписей, а записывала людей в наблюдатели и члены избирательных комиссий. Об этом сообщает Еврорадио.

24 мая возле Комаровки состоялся совместный пикет нескольких инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. В нем участвовала и команда представителя БХД Ольги Ковальковой. Как сообщает ее пресс-служба партии, Ковалькова принципиально не собирала подписи за себя как потенциального кандидата в президенты, а призывала записываться в в члены избирательных комиссий и в наблюдатели на выборах.

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Ольга Ковалькова не согласна в вынесенным ей предупреждением. Политик считает, что такое требование «нигде не закреплено в законодательстве». Она назвала действия представителя избирательной комиссии «дополнительным давлением на тех, кого люди сегодня поддерживают».

Напоминим, что в Витебской области Ковалькова не нашла особой поддержки на праймериз оппозиции. В Витебске из 101 голоса она не получила ни одного.

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