﻿﻿ Ольга Ковалькова вышла на сбор подписей, но получила предупреждение, потому что «собирала не то» | vkurier.by

Ольга Ковалькова вышла на сбор подписей, но получила предупреждение, потому что «собирала не то»

Власть
Опубликовано

Представительница территориальной избирательной комиссии предупредила потенциальную кандидатку в президенты Беларуси Ольгу Ковалькову за то, что она вместо сбора подписей, а записывала людей в наблюдатели и члены избирательных комиссий. Об этом сообщает Еврорадио.

24 мая возле Комаровки состоялся совместный пикет нескольких инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. В нем участвовала и команда представителя БХД Ольги Ковальковой. Как сообщает ее пресс-служба партии, Ковалькова принципиально не собирала подписи за себя как потенциального кандидата в президенты, а призывала записываться в в члены избирательных комиссий и в наблюдатели на выборах.

Все участники праймериз оппозиции отказались от участия в президентских выборах

Ольга Ковалькова не согласна в вынесенным ей предупреждением. Политик считает, что такое требование «нигде не закреплено в законодательстве». Она назвала действия представителя избирательной комиссии «дополнительным давлением на тех, кого люди сегодня поддерживают».

Напоминим, что в Витебской области Ковалькова не нашла особой поддержки на праймериз оппозиции. В Витебске из 101 голоса она не получила ни одного.

Тихановский: «Я против интеграции с Российской Федерацией»

Виктор Бабарико: я не имею амбиций быть президентом

 

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В Беларуси зарегистрированы 37 144 человека с COVID-19

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

Что произошло в Витебске и области на неделе

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса

23 жителя Витебской области, победившие COVID-19, стали донорами иммунной плазмы

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»

Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

беларусь Витебск Витебская область Ольга Ковалькова
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

  1. Аватар
    Александр Холод

    …»за то,что она вместо сбора подписей,а записывала людей в наблюдатели»…
    Уважаемая редакция,уж сколько лет твердили миру — проверяйте текст перед публикацией.Всё таки издание…не «Мурзилка»…

    Ответить
Вам также может понравиться
Лукашенко намерен сменить правительство до выборов президента
Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать
0240
Тихановский: «Я против интеграции с Российской Федерацией»
На пикете возле Комаровского рынка журналист радио
1793
В Витебске задержали активиста Алексея Прохорова — он в ИВС до понедельника
Витебского активиста Алексея Прохорова пригласили в
0581
«Войну никто не отменял». Лукашенко рассказал, зачем Беларуси свои ракеты и какая стоит стратегическая задача
Александр Лукашенко рассказал, для чего Беларуси собственные ракеты.
0287
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)
%d такие блоггеры, как: