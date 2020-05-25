Все решил ассортимент. Как «Витьба» в пандемию увеличила экспорт на треть

«Кондитерская фабрика «Витьба» в январе-апреле увеличила экспорт на 37,3%, до 914 тысяч долларов, невзирая на пандемию, распространение коронавируса, нестабильную ситуацию на потребительских рынках, ограничения товарных потоков в некоторых странах, дестабилизацию валютного рынка.

Рост есть в России, Молдове, Украине, Эстонии, в апреле уже выросли поставки в Китай.

— Все решила ассортиментная политика. Мы сфокусировались на том ассортименте, который востребован в период пандемии. Ставку сделали на сухие завтраки, которые в такой ситуации могут стать полноценным питанием, доступным для большинства населения, — рассказал представитель «Витьбы».

Сухие завтраки составили 93% от всего объема реализованной на экспорт продукции.

Из новых контрактов на предприятии отметили поставки на Дальний Восток и в Калининград. Кроме того, участие в федеральной программе в Москве по обеспечению социально-незащищенного населения России позволило за 2 месяца реализовать около 152 тонн хлопьев «Золотистых глазированных», которые входили в состав специальных продуктовых наборов для распространения среди населения в различных регионах России.

Объем производства продукции «Витьбы» в натуральном выражении составил в январе-апреле 4300 тонн, что на 7,6% выше аналогичного периода прошлого года, в стоимостном выражении прирост составил 14,2%.

Прибыль предприятия по итогам января-апреля выросла на 66% к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная зарплата в начале года выросла почти в 1,5 раза, превысив за январь-апрель 1000 рублей и составив за апрель около 1300 рублей.

Витебск одним из первых столкнулся с коронавирусом, что потребовало от предприятий быстрой реакции, передает TUT.by.

— Мы разработали и ввели в действие комплексный план системных мер: измерение температуры при входе на предприятие, дезинфекция рук и ручной клади, масочный режим для всех работников, дистанционирование и разделение потоков, запрет на посещение объекта посторонними лицами. Часть работников перевели на удаленку. Все работники за счет средств предприятия обеспечены одноразовыми перчатками, масками, антисептиками, витаминами. Это позволило не допустить ни одного дня простоя, никого не отправляли на две трети оклада или в вынужденные отпуска.

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