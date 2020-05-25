Работники «Витебскмясомолпрома» в четвертый раз просят Лукашенко освободить гендиректора предприятия

Работники «Витебскмясомолпрома» в четвертый раз обратились к главе государства Александру Лукашенко с просьбой освободить обвиняемого в коррупции руководителя предприятия, который год провел в СИЗО, а с января текущего года находится под домашним арестом.

Под обращением к Александру Лукашенко в этот раз — 275 подписей работников «Витебскмясомолпрома». Копию письма они отправили председателю Верховного Суда Беларуси Валентину Сукало.

Работники предприятия сообщают главе государства, что на «Витебскмясомолпроме» 4 месяца шла проверка Министерства финансов. И по ее результатам «была составлена справка, указывающая на отсутствие каких-либо нарушений».

Тем не менее, отмечают работники, уголовное дело в отношении Валерия Касперовича не прекращено, а передано на рассмотрение в суд.

«Аудиторское заключение и заключение экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь РУП „Белсудэкспертобеспечение“ также указывают на отсутствие нанесения вреда, ущерба и каких-либо нарушений со стороны нашего руководителя. Облисполком в своем письме в адрес судьи… также указывает, что Валерий Касперович действовал исключительно в интересах своего предприятия и что за время его работы в должности руководителя ОАО „Витебскмясомолпром“ оно достигло наилучших финансово-экономических показателей», — приводит слова работников TUT.by.

Коллектив предприятия просит Александра Лукашенко:

— Верните нам нашего генерального директора. Остановите это беззаконие и несправедливость к нам, вашим людям, в лице нашего руководителя, к людям, желающим жить и работать на нашей Витебской земле для достижения поставленных вами целей, направленных на развитие и процветание нашей родной Витебщины. И у нас все это получалось под руководством нашего Валерия Ивановича. Не позвольте работникам милиции и следователям надругаться над нашим гендиректором. Представители силовых структур, воплощая свои амбиции, всячески пытаются сломать судьбу порядочному и законопослушному человеку, успешному руководителю.

Работники «Витебскмясомолпрома» обращают внимание, что по уголовному делу уже прошло предварительное заседание — и назначено судебное разбирательство.

— На аналогичном предварительном заседании в конце 2019 года в Могилевском областном суде это уголовное дело вернули из суда в Генпрокуратуру без рассмотрения. На возвращение уголовного дела указывает и позиция Верховного Суда.

