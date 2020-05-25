Как преображается Браслав в 2020 году?

В 2019 году Браслав принимал областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2019». Во время подготовки к празднику были решены многие вопросы по благоустройству города, обновлению социальных объектов в районах Витебской области и других населенных пунктов Браславщины.

Тем не менее в большом хозяйстве всегда найдется где приложить руки, что поправить и улучшить. Отдел благоустройства КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» нынче ориентирован не на глобальные проекты, а на поддержание в должном состоянии уже сделанного, а также на дальнейшее повышение комфортности жизни горожан.

В первую очередь это коснется жителей улицы Ленинской, самой старой и длинной в райцентре. В прошлом году ее заасфальтировали, в этом начали укладку тротуара.

Новые объекты появились недавно и на главной достопримечательности райцентра – Замковой горе, рассказал главный инженер КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» Кирилл Каштальян. Служба оборудовала на ней смотровую площадку и установила качели. А в «Лесничевке» в дополнение к уже имеющемуся саду камней добавила барашка и овец. К небольшим валунам, по очертанию напоминающим животных, мастера приделали головы. Существующая здесь зона отдыха продолжает развиваться: появились стойки для велосипедов, новые дорожки и дизайнерские композиции из зеленых насаждений.

На въезде со стороны Латвии установлен поклонный крест. Так объединенными силами города и католического прихода была восстановлена старая традиция, которая вновь востребована людьми, пишет «Витебские вести».

Приятный сюрприз ожидает участников фестиваля VIVА BRASLAV. На въезде в райцентр с этого же направления вырос городок. На площадке, прилегающей к месту проведения мероприятия, оборудована кемпинговая площадка из 10 домиков, которые смогут снять гости музыкально-спортивного праздника. Рядом с ними для удобства отдыхающих расположены стационарные кострища и пирс. За рамками фестиваля новая зона отдыха примет тех, кто пожелает провести время на природе и вместе с тем поблизости от городской инфраструктуры. На центральном пляже уже устанавливается пирс, обустраивается детская площадка.

Преобразился и новый сквер, нынешней весной здесь посадили 40 деревьев. Всего по району высажено 688 деревьев и 244 декоративных кустарника. В этом плане особенно отличились Опсовский и Видзовский сельские Советы. Новые насаждения сторицей компенсируют спиленные аварийные деревья.

На очереди жилой сектор – буквально на днях начнется благоустройство придомовой территории многоквартирных домов на улицах Садовой и Октября. Планируется обустройство стоянок для авто, обновление зеленых зон, установка скамеек, сушилок и урн. Одновременно с этим будут проинспектированы все детские площадки многоквартирного жилого фонда.