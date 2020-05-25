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Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

Фото: news.vitebsk.cc
Город
Опубликовано

На площади Победы в Витебске установили новую доску почета, которая обошлась бюджету города более чем в 150 тысяч рублей.

С лицевой стороны доска разделена на две части. На одной, с гербом Витебска, разместят лучшие предприятия города. На второй, с гербом Витебской области, — лучшие предприятия нашего региона.

С обратной стороны на доске — карта Витебской области и генеральный план Витебска.

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей
Доска почета в Витебске. Фото: news.vitebsk.cc
Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей
Фото: news.vitebsk.cc
Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей
Фото: news.vitebsk.cc

Доску установили еще в начале мая, но пока названий предприятий на ней нет.

Новая доска почета обошлась казне города более чем в 150 тысяч рублей (свыше 67 тысяч долларов), пишет «ННВ».

Напомним, в 2019 году в Витебске решили перенести Доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы.

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Витебск Витебская область доска почета
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