﻿﻿ «Началось это с Витебска». Лукашенко рассказал когда закончится эпидемия коронавируса | vkurier.by

«Началось это с Витебска». Лукашенко рассказал когда закончится эпидемия коронавируса

Александр Лукашенко. Фото БелТА
Коронавирус
Опубликовано

Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации в Беларуси, но призывает не расслабляться. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске, передает БелТА.

«Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — заявил президент.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Минске.

«На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — заявил президент.

Тем не менее, основываясь на развитии ситуации, уже и в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля, больницу скорой медпомощи. «В принципе, мы чувствуем, что нам уже не понадобятся эти больницы в Минске (под лечение больных с коронавирусом. — Прим. Ред.), — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области. Неплохая обстановка и в Могилевской области.

«Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами.

«Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент также на примере Минска отметил хорошую организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии. Александр Лукашенко попросил председателя Совета Республики Наталью Кочанову, которая курирует столицу, рассказать о соответствующих подходах.

«Не как лечим людей (я это знаю, а как вы организовали контроль сверху). Наверное, будет чему поучиться у вас по Минску. Потому что непростая ситуация — два с лишним миллиона человек, и непросто было здесь организовать дело. Но ни в коем случае нельзя расслабляться», — резюмировал глава государства.

 

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В Беларуси зарегистрированы 37 144 человека с COVID-19

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Как выглядит доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

Что произошло в Витебске и области на неделе

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса

23 жителя Витебской области, победившие COVID-19, стали донорами иммунной плазмы

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»

Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
В Беларуси зарегистрированы 37 144 человека с COVID-19
В Беларуси на 25 мая зарегистрированы 37 144 человека
0595
Перепрофилированные больницы Витебска возвращаются к обычному режиму работы
Отделения некоторых больниц Витебска, на время перепрофилированные
0352
23 жителя Витебской области, победившие COVID-19, стали донорами иммунной плазмы
Донорами иммунной плазмы в Витебской области стали
0264
Нафтан Новополцк
В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса
По данным за 21 мая, в Новополоцке зарегистрировано
01.3k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)