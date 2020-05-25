«Началось это с Витебска». Лукашенко рассказал когда закончится эпидемия коронавируса

Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации в Беларуси, но призывает не расслабляться. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске, передает БелТА.

«Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — заявил президент.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Минске.

«На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — заявил президент.

Тем не менее, основываясь на развитии ситуации, уже и в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля, больницу скорой медпомощи. «В принципе, мы чувствуем, что нам уже не понадобятся эти больницы в Минске (под лечение больных с коронавирусом. — Прим. Ред.), — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области. Неплохая обстановка и в Могилевской области.

«Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами.

«Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент также на примере Минска отметил хорошую организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии. Александр Лукашенко попросил председателя Совета Республики Наталью Кочанову, которая курирует столицу, рассказать о соответствующих подходах.