﻿﻿ Лукашенко намерен сменить правительство до выборов президента | vkurier.by

Лукашенко намерен сменить правительство до выборов президента

Власть
Опубликовано
Лукашенко намерен сменить правительство до выборов президента
Александр Лукашенко. Фото «TUT.BY»

Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по экономическим и политическим вопросам, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

— Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подает, или президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства, — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад, когда Администрацию президента возглавляла Наталья Кочанова.

— Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу, — отметил президент.

— Но должен сказать, что по большом счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (глава Администрации президента Игорь Сергеенко. — Прим.), ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период, — поручил Лукашенко, передает TUT.BY

— Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут — ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться, — подчеркнул он.

В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В Беларуси зарегистрированы 37 144 человека с COVID-19

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

В Беларуси зарегистрированы 37 144 человека с COVID-19

Тихановский: «Я против интеграции с Российской Федерацией»

Что произошло в Витебске и области на неделе

Виктор Бабарико: я не имею амбиций быть президентом

Вакансия в Витебске: требуются продавцы

В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса

23 жителя Витебской области, победившие COVID-19, стали донорами иммунной плазмы

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»

Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Александр Лукашенко беларусь Президент Беларуси
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Тихановский: «Я против интеграции с Российской Федерацией»
На пикете возле Комаровского рынка журналист радио
0483
В Витебске задержали активиста Алексея Прохорова — он в ИВС до понедельника
Витебского активиста Алексея Прохорова пригласили в
0442
«Войну никто не отменял». Лукашенко рассказал, зачем Беларуси свои ракеты и какая стоит стратегическая задача
Александр Лукашенко рассказал, для чего Беларуси собственные ракеты.
0269
Стрим Сергея Тихановского в прямом эфире смотрели 35 тысяч человек, а всего увидело 373 000 человек
Стрим видеоблогера Сергея Тихановского («
0410
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)