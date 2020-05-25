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В Беларуси зарегистрированы 37 144 человека с COVID-19

минздрав
Министерство здравоохранения Беларуси. Фото БелТА
Коронавирус
Опубликовано

В Беларуси на 25 мая зарегистрированы 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 463 004 теста на наличие коронавирусной инфекции.

В стране выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтверждено наличие коронавируса.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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беларусь Витебск Витебская область коронавирус
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