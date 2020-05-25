Найденная фермером медведица обживается в Березинском заповеднике

25 мая Медведица, найденная фермером в Борисовском районе, обживается в Березинском биосферном заповеднике, передает БЕЛТА.

В лесной зоопарк заповедника животное передали по решению Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны животного и растительного мира и распоряжению Минприроды. Краснокнижной малышке выделен отдельный просторный вольер, где есть домик, колесо и деревья. На минувших выходных 4-месячная медведица приняла первых гостей — посетителей лесного зоопарка. «Василиса чувствует себя хорошо и обживается на новом месте», — подчеркнули в заповеднике.

Держать в домашних условиях очаровательного медвежонка, который совсем скоро превратится в грозного хищника, небезопасно, отметили специалисты

заповедника. Шесть лет назад практически в таком же возрасте у них появилась медведица Умка. К годовалому возрасту она вымахала в сильного и опасного зверя. В юном возрасте отпускать в дикую природу таких животных нельзя — они не смогут обеспечить себя питанием, а в более взрослом они будут тянуться к людям, что может привести к несчастным случаям.

В лесном зоопарке Березинского заповедника обитают лисы, енотовидные собаки, лани, волки, лось, зубр, косуля, олени, белки, лебедь, орел, аист, сыч домовый, фазан, болотный лунь и подорлик. В начале мая здесь поселился орлан-белохвост. Раненую птицу нашли рыбаки на берегу реки Волма в Минском районе. Из-за травмы ей пришлось ампутировать крыло, теперь ее домом стал заповедник.