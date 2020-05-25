Тихановский: «Я против интеграции с Российской Федерацией»

На пикете возле Комаровского рынка журналист радио «Свобода» Александра Дынько задала Сергею Тихановскому вопрос о его отношении к интеграции с Россией, пишет Еврорадио.

— Я против интеграции с Российской Федерацией. Я выступал на нескольких митингах 20-21 декабря, за что был осуждён на 30 суток, — начал отвечать Тихановский, и вдруг осёкся. — Я сейчас поправлюсь немножко. Я за это получил сутки… За углубленную интеграцию у нас Александр Григорьевич только выступает. Я выступаю за суверенную и независимую Беларусь. Но — вот, забыл, мысль ушла. Сейчас продолжу. Решать, куда двигаться: на Запад, на Восток, с кем как дружить — должны белорусы. Люди, а не один человек, который всё знает».

Фраза о том, что решение о будущем страны должен принимать народ, — любит повторять другой белорусский политик — Александр Лукашенко. Она появилась в его арсенале в декабре 2010 года, незадолго до президентских выборов, отмечает издание:

«Никто кроме белорусского народа не может решать, как ему жить, как развиваться, каким законам быть на нашей земле. И кто будет президентом — вы будете решать», — сказал тогда Лукашенко.

В июне 2016 года, в свете приближающихся парламентских выборов, руководитель Беларуси повторил эту мысль почти слово в слово.

«В очередной раз хочу твердо заявить: никто кроме белорусского народа не может решать, как ему жить, как развиваться, каким законам быть на нашей земле и каким будет парламент и другие органы власти. Только белорусский народ будет это определять» — приводит цитату Еврорадио.

К решению народа Лукашенко апеллирует, и когда речь заходит об отмене смертной казни. Он вспоминает результаты референдума 1996 года, когда против отмены смертной казни высказалось 80,44% проголосовавших.

За полтора года до того, в мае 1995 года, также на референдуме граждане Беларуси решили поддержать экономическую интеграцию с Россией.

С тех пор прошло много времени, которые вызывали немало вопросов. Власть проложает пользоваться доверием оказанным в 1994, 1995 и 1996 годах. С тех пор к мнению народа не обращаются, референдумов не проходит. А как было бы интересно узнать мнение народа по поводу участия бессменного босса белорусской номенклатуры в очередных выборах. Сейчас людей интересует этот вопрос. Вопрос интеграции отошел на второй план, потому что затеянная 25 лет тому назад интеграция «трещит по швам», несмотря на сохранение курса на Восток президентом, которому грех жаловаться на недостаток власти. У следующего президента не будет таких безграничных возможностей навязывать свою волю, поэтому курс страны будет в больше мере адекватным ожиданиям народа. Хотя, если внимательно присмотреться к кандидатам, непонятно кто из них способен взять на себя полноту власти. Чем ближе выборы, тем меньше президентских амбиций у кандидатов. Первыми начали «отваливаться» участники праймериз оппозиции. Об отсутствии президентских амбиций заявил вчера Виктор Бабарико. Даже Тихановский, который вчера собрал большое количество народа на пикете, в минувшую среду на пресс-конференции заявил, что если в этом году в стране не будет изменений, то он может уехать за границу. Все остальные кандидаты, наверное, останутся в Беларуси, но зачем они будут нужны после выборов?