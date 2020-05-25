В Бобруйске в главный врач скорой помощи Сергей Чудов лишился должности.

По информации источника, утром 22 мая Чудов пришел в администрацию, «вызвал кадры, бухгалтерию, заведующих подстанциями», поблагодарил их за работу и сообщил, что «сегодня его последний день» работы.

Как сообщили журналисты, в течение дня им так и не удалось получить официальных комментариев администрации медицинского учреждения на данный счет.

Журналисты также отметили, что медицинские работники города Бобруйска не получили обещанных доплат, связанных с работой с пациентами зараженными коронавирусом, в связи с чем они направили президенту Беларуси Александру Лукашенко обращение, под которым подписались порядка двухсот медиков.

Представители СМИ отметили, что Чудов проработал на занимаемой должности пять лет. По предварительной информации, его обязанности временно будет исполнять заместитель главного врача по медицинской части.

Ранее от занимаемой должности был освобожден главный врач больницы скорой медицинской помощи города Витебска.