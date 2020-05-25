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В многоэтажке в Витебске спасли хозяина горевшей квартиры

Пожар
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24 мая произошел пожар в квартире по улице Карла Маркса в Витебске. Об этом сообщили в Витебском МЧС.

Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в 21-59.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление из окна квартиры, расположенной на третьем этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома.

Хозяин жилища, мужчина, 1971 года рождения, на момент возникновения пожара находился в квартире. Работниками МЧС в ходе разведки, на кровати в комнате обнаружен хозяин квартиры, после чего вынесен на свежий воздух и передан бригаде медиков, после осмотра с отравлением продуктами горения спасенный госпитализирован в больницу, сообщили в МЧС.

Огнем в квартире повреждено имущество, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Все фото МЧС

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